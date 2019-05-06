Başkent'te ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden Ramazan davulcuları, Ankaralı Müslümanlar'ı, ilk sahur için uyandırdı.

Ramazan davulcuları, Başkent sokaklarını adım adım gezerek, oruç tutmak isteyen Müslümanlar'ı sahura kaldırdı. Gece saat 02.30 sıralarında mesaiye başlayan davulcular, saat 03.30'a kadar davul çaldı. Küçük mahallelerde davulcular yaya olarak gezerken, bazı büyük mahallelerde otomobil bagajında ve kamyonet kasasında davul çalanlar dikkat çekti. Bazı davulcular, yurdun değişik yerlerinden Ramazan ayı için Ankara'ya geldiklerini ifade etti.