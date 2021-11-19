Başkent'te rüşvetçi icra memurlarına operasyon: 33 gözaltı

Ankara'da haczettikleri eşyaları rüşvet karşılığında anlaştıkları depolara göndererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen icra memurlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, haczettikleri ve muhafaza altında olması gereken malları rüşvet karşılığında anlaştıkları depolara yollayan ve bu yoldan haksız kazanç elde eden icra memuru, depocu ve sivil kişiler olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişilerden 2'si serbest bırakılırken, 31 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan icra memurlarının rüşvet karşılığında işlem bekleyenlerin sırasını öne aldıkları ve haczettikleri eşyalardan gözlerine kestirdiklerini kendilerine ayırtarak görevlerini kötüye kullandıkları belirtildi.