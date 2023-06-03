İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te sağanak sonrası alt geçitler göle döndü

Başkent’te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gazi Mahallesi Alt Geçidi’ni su bastı.

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi'nde bulunan Gazi Mahallesi Alt Geçidi'ni su bastı. Köprü ulaşıma kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Göle dönen alt geçitte de itfaiye erleri tarafından su tahliyesi işlemlerine başlandı. Öte yandan, su basan alt geçitte can ve mal kaybı yaşanmadı.

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