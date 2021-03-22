İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Ankara genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı, yollarda su birikintileri oluştu.


Ankara genelinde öğle saatlerinde sağanak yağış ve ardından da dolu etkili oldu. Sağanak yağış ve dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, altgeçitlerde, sokaklarda ve ana arterlerde su birikintileri oluştu. Mamak Akdere'de bir sokakta dolu yağışının ardından 30 santimetrelik dolu tepeleri oluştu. Dikmen Caddesi'nde ise sağanak sonrasında çakıl taşları ve kumlar yollara sürüklendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.