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Başkent'te Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi

Başkent’te Sağlık Bakanlığı’nın onayı olmadan dezenfektan üretilen işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda onaysız 2 bin 500 litre antiseptik dezenfektan ele geçirildi.

Başkent'te Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan dezenfektan üretilen işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda onaysız 2 bin 500 litre antiseptik dezenfektan ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinin Yuva Mahallesi'nde bulunan bir işletmede Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan dezenfektan üretilerek kazanç sağlandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda onaysız 2 bin 500 adet antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi. İşletme sahibi C.K. ve çalışanı O.B. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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