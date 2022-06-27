Başkentte sahta alkol üreticilerine darbe: 34 bin litre alkol ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkollü içki üreticilerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık iki ay önce Ege bölgesinden metil alkollerin, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir depoya getirildiği belirlendi. Depoda muhafaza edilen metil alkolün yüksek sıcaklıkta kaynatılarak (denature) etil alkole çevrildiği öğrenildi. Merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen etil alkolün, sahte alkollü içki yapımında kullanılacağı ve elde edilen etil alkol ile yapılan alkollü içkilerin eğlence mekanları başta olmak üzere Ankara genelinde piyasaya sürüleceği bilgileri elde edildi.

Gerekli izin ve ruhsatlarının olmadığı tespit edilen depoya yapılan aramalarda, 34 bin 438 litre metil alkolden denature edilen etil alkol, metil alkolün denature edilmesinde kullanılan iki adet büyük metal tank, çeşitli ebatta ve özelliklerde çok sayıda IBS (etil alkolü muhafaza etmeye yarayan büyük plastik depo) ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda R.Y.A. ve S.A. isimli iki şüphelinin gözaltına alındığı ve şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.