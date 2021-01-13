Başkent'te sahte altın şebekesine operasyon kamerada

Ankara'da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte altını güvenilir firmaların markasını basarak piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Ulus'ta sahte altın üretimi yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Altınlara bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükseltip güvenilir firmaların markalarını basarak sattığı belirlenen şebeke çökertildi. Merdiven altı iş yeri kiralayıp 18-20 ayar bilezikleri 22 ayar bileziğe çevirdikleri tespit edilen suç şebekesinin ev hanımlarını kullanarak organize bir şekilde piyasaya bilezikleri sürdüğü öğrenildi. Sahte altınların Mamak, Keçiören, Etimesgut, ilçelerinde 9 kuyumcuya satıldığı tespit edildi.

6 üyesi bulunan suç örgütüne yapılan operasyonda, şahısların üzerinde ele geçirilen 18 adet bilezik ve piyasadan dolandırdıkları 127 bin TL‘ye el koyuldu. Şahısların sahte altın üretimi yaptıkları atölyeye yapılan baskında, altın üretiminde kullanılan bakır tel, hassas terazi ve altın suyu ele geçirildi. Şebeke üyelerinden Ç.Y, S.T. ve N.Ö.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şebeke yöneticileri M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.