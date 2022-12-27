Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara'nın Kalecik ilçesinde sahte alkollü içki imalat eden bir kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Kalecik İlçesi Akkuzulu Mahallesi'nde bir adreste A.Ç. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Kalecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adreste yapılan arama sonucunda; 1.900 litre el yapımı kaçak fermante şarap, 100 litre el yapımı rakı, 750 adet doluma hazır yeni boş şişe, 3 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Ele Geçen malzemelere el konuldu, A.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.