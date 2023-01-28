Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi veren ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından evrakların altına senet koyarak “pencere” ya da “kes-yapıştır” yöntemiyle sahte senet düzenlediklerine dair yapılan bulgular üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu “nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

25 milyon lira tutarında icra takibi

Soruşturma çerçevesinde çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklaşık 25 milyon lira tutarında icra takip işlemi başlattıkları ve bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.

Ayrıca varlıklı ve yaşlı vatandaşları kendilerine hedef olarak belirledikleri anlaşılan çete üyelerinin, özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından cerrahi maske ve kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanması gerektiğini belirterek, mağdurlardan imza aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılık suçu başta olmak üzere birçok farklı suçtan kayıtlarının olduğu da anlaşıldı.