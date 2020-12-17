Başkent'te sahte para operasyonu

Ankara polisi, piyasaya sahte para sürmeye çalışan "Bakkal Avcısı" isimli çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Kazan ilçesinde şehre sahte para sokmaya çalışan bazı kişilerin olduğu tespit edildi. Kendilerini ‘Bakkal Avcısı' olarak nitelendiren çete üyelerinin İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bolu, Konya gibi çeşitli illerde de küçük esnaf üzerinden piyasaya sahte para dağıtmaya hazırlandıkları belirlendi. Mali polisin yaptığı tespitlerin ardından çete üyeleri Kazan ilçesinden Ankara'ya giriş yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada 306 adet 100 lira, 65 adet sahte 50 lira olmak üzere toplam 33 bin 850 lira sahte para ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.