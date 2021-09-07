Başkentte Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli izleyiciyle buluştu

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü kapsamında Haymana Belediyesi tarafından çekilen “Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi” adlı belgesel filminin ilk gösterimi Ankara Ticaret Odası'nda yapıldı.

Haymana Belediyesi tarafından çekilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin anlatıldığı “Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi” adlı belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen belgesel gösterimine Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yalçın Demirkol, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, belgeselin yönetmeni Tolga Toga ve ATO Meclis üyeleri ile Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk Kurtuluş Savaşı için çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Zaferin 100'üncü yılında Haymana'da birçok etkinliğin gerçekleştirildiğinin altını çizen Turgut, “22 gün 22 gece süren muharebenin ilk başladığı tepe olan Mangal Dağı Şehitliği'ne 100 yıl sonra ecdadın torunları olarak 23 Ağustos'ta yaptığımız meşaleli yürüyüş ve şehitlerimiz için yaptığımız dualarla başlattığımız programlar, zaferin ilan edildiği 13 Eylül'de Haymana merkezde yapacağımız kutlamalarla sona erecek” dedi.

Türk Milletinin kanıyla yazdığı kahramanlık destanının Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi belgeseliyle tekrar hayat bulacağını söyleyen ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ise, “Bizler iş dünyası temsilcileri olarak vatan kurtaran zaferin yaşandığı bu şehirde, bugünkü ekonomi ve ticaretle yeni zaferler kazanmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Başkentimiz kurum ve kuruluşlarıyla bir ve birlik olup şanlı tarihimizi gelecek nesillerimize aktarmak için gerçekleştirdiği her girişim her adım çok önemli. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak bu girişimin hep içinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bitti denilen bir millet kendi küllerinden yeniden doğdu”

Sakarya Destanı'nın askeri boyutunun yanında yüzyılın en ciddi kriz yönetimlerinden birisinin sergilendiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kadim savaşlara gönderme yaparak ‘Melhame-i Kübra' olarak adlandırdığı büyük savaşın ülkemizdeki anlamı çok büyük. Bitti denilen bir millet, bitti denilen bir toplum kendi küllerinden yeniden doğdu” değerlendirmesinde bulundu.