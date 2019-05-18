Başkent'te salonu yanan evde 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evin salonunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken yatağa bağımlı yaşlı kadın itfaiye tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 06.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 1771. Caddede bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede evin salonunu etki altına aldı. Yangında, evde bulunan Mustafa, Selma Akyüz çifti ve bakıcıları Şöhret Şahin yaralandı. Mustafa Akyüz'ün kokuyu ve alevleri fark etmesi üzerine haber verdiği bakıcıları Şöhret Şahin, apartmandaki komşularının kapılarını çalarak evde yangın çıktığını ve içeride diyaliz hastası yatağa bağımlı Selma Akyüz'ün mahsur kaldığını söyledi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, yatağa bağımlı olan Selma Akyüz'ü son anda yanmaktan kurtardı. Yangını, yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonucunda söndüren itfaiye erleri, diğer bina sakinlerini de merdivenli aracı ile apartmanın 5. Katından alarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslar ile Ankara Onkoloji hastanesine kaldırdı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışmalarını tamamlarken polis ekipleri ise yangına ilişkin incelemede başlattı.