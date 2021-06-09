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Başkent'te sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

Ankara’da Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor.

Ankara'da Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor.


Çankaya Belediyesi tarafından korana virüs salgını nedeniyle uzun süredir sahne alamayan sanatçılara destek amaçlı proje başlatıldı. Çankaya Belediyesine başvuran sanatçılar, durumları değerlendirildikten sonra ‘Çankaya Bir Sahne' etkinlikleri kapsamında konser verebiliyor. Çankaya'da bulunan Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta açılışı gerçekleşen konser etkinlikleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Bahçelievler Metin Oktay konserinde Evren Kalaycıoğlu, Slug's ve Sinağrit Baba sahne aldı. Konserler 18 Haziran'a kadar devam edecek.

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