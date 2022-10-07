Başkent'te servis aracı alev topuna döndü

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevre yolu İvdik mevkiinde meydana gelen olayda bir servis aracı seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları başarılı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.