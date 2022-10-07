İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te servis aracı alev topuna döndü

Ankara’da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu.

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Çevre yolu İvdik mevkiinde meydana gelen olayda bir servis aracı seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları başarılı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.