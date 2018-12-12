Başkent'te servis araçlarına sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te özellikle okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Okulların açılmasının ardından artan kontroller hız kesmeden devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin işbirliği ile servis araçları denetleniyor. Başkent genelinde 117 okula ait 355 “c plakalı” servis aracına gerçekleştirilen son üç aylık denetimlerde belgeleri eksik olan ve kurallara uygun olmayan servis araçlarına cezai işlem uygulandı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, servis araçlarının emniyet ve can güvenliği konusunda gerekli evrak ve diğer kurallara uygun davranıp davranmadıklarını tek tek kontrol etti. Son denetimlerde servis araçlarından 203'ün kurallara uygun davrandığı tespit edilirken, 77 servis aracının sahibi eksiklikleri gidermesi için uyarıldı. Kontrollerde ayrıca 56 araç sahibine 5 bin 208 TL tutarında para cezası kesildi. 19 servis aracı için de "durum tespit idari yaptırım tutanağı" tanzim edilerek, Belediye Encümeni'ne sevk edildi.

Denetimlerin rutin ve şikayete bağlı olarak yapıldığını belirten ekipler, okul servis araçlarıyla ilgili şikayetlerin 153 Alo Mavi Masa hattına yapılabileceğini belirterek, okulların açıldığı Eylül ayından bu yana Mavi Masa'ya iletilen 168 bildirimin incelendiğini vurguladılar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde okul servis araçlarının çalışma belgeleri, şoförlerin ruhsat ve ehliyetleri, araçların yolcu kapasitesi, aracın temizliği, 'okul taşıtı' ibaresi ve 'dur' lambası, araç içinde fiyat tarifesinin görünür bir yerde asılı olup olmadığı, rehber personelin bulunup bulunmadığı, aracın yaş durumu, cam ve pencerelerinin sabit olup olmadığı, emniyet kemerlerinin mevcut ve takılı olup olmadığı, araç koltuklarının fiziki şartlarının oturmaya uygun olup olmadığı, araca uygunsuz yazı ve fotoğrafların asılıp asılmadığı, araç plakasının sahte veya çift plaka olup olmadığı, yangın söndürücünün bulunup bulunmadığı gibi çok sayıda kural kontrol ediliyor.