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Ba?kent'te servis ile yolcu otob?s? ?arp??t?: 5 yaral?

Ankara’n?n Sincan il?esinde iddiaya g?re k?rm?z? ???kta ge?en servis arac? yolcu otob?s?yle ?arp??t?.

Ankara'n?n Sincan il?esinde iddiaya g?re k?rm?z? ???kta ge?en servis arac? yolcu otob?s?yle ?arp??t?. Kazada, 5 ki?i yaraland?.


Kaza, saat 22.00 s?ralar?nda Ankara'n?n Sincan il?esi P?narba?? Mahallesi Ya?ar Kemal Caddesi ?zerinde meydana geldi. S?dd?k O. y?netimindeki 06 C 4389 plakal? servis arac? 134. Sokaktan iddiaya g?re k?rm?z? ???k ihlali yaparak yola ??kt??? s?rada ?nce hareket halindeki 06 BJP 527 plakal? ?zel halk otob?s?ne yan k?sm?ndan daha sonra ise k?rm?z? ???kta bekleyen 06 BJS 914 plakal? otomobile ?arpt?. Kazan?n etkisiyle 5 ki?i yaralan?rken 3 ara?ta da maddi hasar olu?tu.


?hbar ?zerine olay yerine ?ok say?da polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sa?l?k ekipleri olay yerinde yaral?lar?n ilk m?dahalelerini yaparak ambulans ile ?evre hastanelere sevk etti.

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