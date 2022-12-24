Başkentte servis şoförleri ve rehberlerine ilk yardım eğitimi

Başkentte toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi hem personeline hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kahramankazan Şoförler Odası, okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personelleri için ilk yardım farkındalık eğitimi düzenledi.

“Eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyoruz”

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kahramankazan Servis İşletmecileri Derneği Başkanı Vasıf Akdere, servis şoförleri ve yardımcı rehber personeller katıldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde ilk yardım nedir, olay yeri değerlendirme, ilk yardımcı nedir, kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım, havayolu tıkanıkları ve okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri gibi pek çok konuda bilgi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk yardım eğitimlerine çok önem verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, her canlının değerli olduğu ifade ederek, “İlk yardımın önemi daha da artıyor. Bu nedenle özellikle servis şoförlerinin eğitilmiş olmaları çok önemli. Bu amaçla Kahramankazan'da servis şoförlerine yönelik ilk yardım eğitimi başlattık ve bu eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Çok verimli geçiyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesine ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlediği için teşekkür eden servis şoförleri ve yardımcı rehber personellerden Büşra Atan İlk yardım eğitiminin çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Eğitmenler bizleri ilk yardım konularında bilgilendirdi” dedi.

Personellerden Sadun Ercan ise, “Benim için eğitim çok faydalı geçti. İlk yardım müdahalesini, yaralanmalarda yapılacak işleri öğrendik” diye konuştu.