Başkent'te ses telleri kesilen köpekler sahiplendirildi

Başkent'te ses telleri kesilen köpekler noter huzurunda sahiplendirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ses telleri kesilerek uygunsuz şartlarda barındırılan köpeklere el konulmuştu. Yaralı hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği duyuruldu. Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen tören ile birlikte, bakımı tamamlanan 20 köpek kura yöntemi ile yeni sahiplerine teslim edildi.

Belediyeye köpekleri sahiplenmek için 15 bin aile başvurduğu öğrenilirken, belediye ekipleri birçok kriteri göz önüne aldı. Dikkat edilen kriterler içinde; çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür bir canlı beslediği, bakımı nerede ve nasıl yapacağı, hatta tatillerde ikinci bir adres olarak nereyi gösterdiğinin sorulduğu ve yüz yüze görüşmeler yapıldığı açıklandı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda gönüllü aile sayısı 72'ye düşürüldü. Son 72 aile ise Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen törene davet edildi. Törende bakımı tamamlanan 20 köpek kura yöntemi ile sahiplendirildi. Hayvanseverler sahiplendikleri köpekler hakkında, hiçbir ticari faaliyet ve devir işlemi yapamayacaklarına dair bir sözleşme de imzaladı ve belediye ekiplerine evde takip izni veren bir sözleşme imzalayan hayvanseverler yeni dostlarını sahiplenmiş oldu.

“Bunlar bizim evlatlarımız gibi”

Ses telleri kesilerek, olumsuz ve kötü şartlarda barındırılan ve belediye tarafından el koyulan köpekler hakkında konuşan Altınok, “Peygamber efendimiz diyor ki ‘merhamet etmeyene merhamet edilmez' dolaysı ile bu hayvanlarımız çok zor bir süreçten geçtiler. Çok zor bir süreçten onları aldık. Gerekli tedavilerini, bakımlarını yaptık. Ruhsal ve psikolojik bakımları var. Fiziki ve ruhsal. Şuan hazır hale gelen 20 tane patimizi biraz sonra sizlere emanet edeceğiz. Sahiplendirme yapacağımızı duyurduktan sonra 15 bin müracaat oldu. Müracaatların içerisinden hassas ve titiz bir şekilde eleme yaptılar. Çoluğunuzu çocuğunuzu herkese veremezsiniz. Bunlar bizim evlatlarımız gibi. Takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu canlıları yaşatmaya çalışıyoruz”

Keçiören Belediyesi olarak Türkiye'nin en modern hayvan rehabilitasyon ve bakım merkezine sahip olduklarını dile getiren Altınok "Aşıları ücretsiz yapıyoruz, ameliyatlarını ücretsiz yapıyoruz, sokakta kalmış ve saldırıya maruz kalmış, araba çarpmış, nerede olursa olsun biz gelip alıyoruz ve bu canlıları yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından ilk kura çekimini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bizzat kendi yaparak ilk köpeği kendisi teslim etti. Kura çekiminde şanslı olana ailelerin sevinçleri ise gözlerden kaçmadı.