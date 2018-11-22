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Başkent'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Başkent’te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Başkent'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ömer K. (38) ile Murat K. (40) 2050. Sokak'ta karşılaştı. İkili araçlarından inerek tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonucu ikili, bellerindeki silahları çıkartarak karşılıklı ateş etmeye başladı. Olayda her iki şahıs da yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak, olayla ilgili delilleri muhafaza altına aldı. Polis eşliğinde hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ömer K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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