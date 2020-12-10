Başkent'te silahlı yaralama

Ankara'da iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga yaşandı. çıkan kavga sırasında bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Ragıp TüzünCaddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü kavga büyüdü. Kavga sırasında Aslan İ.' isimli bir kişi darp edildi. Olay yerinden ayrılan Aslan İ. kısa süre sonra iki arkadaşı ile geri döndü. Yineden başlayan kavga sırasında silah kullanılması sonucu Satılmış Y. ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Satılmış Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.