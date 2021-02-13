Başkent'te sır cinayet

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide bir kişi vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Bağlum mevkiinde boş arazide sabah saatlerinde vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Ramazan Yüksel (40) ismindeki bir kişinin dört yerinden silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Ramazan Yüksel'in cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis katil zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.