Başkent'te sis sabah saatlerinde etkili oluyor

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ankara'da merkez ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gece yarısından itibaren kentin bazı bölgelerinde görülen sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisli havaya Konya yolu, Dikmen, Oran gibi Çankaya ilçesine bağlı bölgelerde rastlanırken görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava sebebiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Yenimahalle, Çankaya ve Altındağ'da nem oranının yükselmesi nedeniyle yer yer buzlanma ve kırağı meydana geldi. Meteoroloji'ye göre kent genelinde sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.