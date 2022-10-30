Başkent'te sivil toplum kuruluşlarından “Büyük Aile Yürüyüşü”

Başkent'te Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) ve destekçi kuruluşlar tarafından “Büyük Aile Yürüyüşü” düzenlendi.

Ankara Sivil Toplum Platformu, Başkent'te “Büyük Aile Yürüyüşü” düzenledi. Hacı Bayram Camii'nden başlayan yürüyüşe yüzlerce Ankaralı katıldı. Ulus Meydan'da son bulan yürüyüş sonrasında ASTP Başkanı Mustafa Kır açıklamalarda bulundu. “Bugün dünyanın ülkemizde Müslüman mahallesinde salyangoz satmak isteyenlerin başını iki elinin arasına koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Kır, şunları kaydetti:

“İçimizdekiler ve dışımızdakiler tarafından kadınlarımızı şiddete, tacize, tecavüze ve cinayetlere karşı korumak ve kadın haklarını daha ileriye götürmek için imzalanan bir sözleşme olarak takdim edilip sadece İstanbul Sözleşmesi'nin amacını kadına yönelik şiddeti önleme olarak kabul edenlere sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi ilerleyen süreç içerisinde LGBT lobisini güçlendirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eşcinselliği ve cinsiyetsizliği normalleştirmeye, kadim aile yapımızı yıkmaya, inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizi yok etmeye, neslimizi kurutmaya, Lut kavminin dönemini yeniden hortlatmaya yönelik, içinde bin bir türlü hainlikleri barındıran çok tehlikeli küresel bir yıkım projesi olduğu anlaşılmıştır.”