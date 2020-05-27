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Başkent'te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar saat 11.

00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıkmasının ardından, Ankara'da çocuklara kitaplar dağıtıldı.


Korona virüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesine ilişkin “Normalleşme Planı” çerçevesinde bugün saat 11.00-15.00 arasında üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın ederken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen böyle bir günde çocukları yalnız bırakmayarak Kuğulu Park'ta çocuklara kitaplar dağıttı.


Çocuklar için zor bir sürecin geçtiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bugün çocuklarımız 4 saatliğine dışarıdalar. Çankaya'da bulunan parklarımızda çocuklarımıza sürpriz eğlenceler hazırladık. Bununla birlikte onlara kitaplar armağan ediyoruz. Hem belediyemizin yayınlarını hem de çevre bilincini aşılayacak kitaplar hediye ediyoruz. Çocuklarımız evde çok sıkıldılar bugün onların günü olsun istedik. Onları görünce bende çok mutlu oldum. Çünkü 3 aya yakındır evdeler. Ara ara dışarı çıkabiliyorlar. Çocukluklarını yaşayamıyorlar. Maalesef evde bilgisayarın, internetin başında online derslerle bu süreç çocuklarımız için çok zor oldu. Havalar güzelleşti. Çocuklarımız sokağa çıktıkça onlara bu eğlenceleri yapacağız” dedi.


Evde kaldıkları bir haftanın ardından bugün de sokağa çıkan minikler; aldıkları hediyelerin ardından aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

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