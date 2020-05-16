Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü

Başkentte Covid-19 salgınına karşı yapılan mücadele çerçevesinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Ankara'nın simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü.

Ankara'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akabinde başkentin simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar boş kaldı. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'a sağlık görevlileri, polis ekipleri ve vatandaşların istek ve taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek grupları dışında kimse sokakta kalmadı. Başkentin en yoğun meydanlarından biri olan Ulus Meydanı'nda Atatürk heykelinin altındaki güvercinler dışında meydan bomboş kaldı.

Ankara'nın simgesel yerlerinden biri olan Hacı Bayram Veli Cami'de de sessizlik hakimdi. Yine Kızılay'da bulunan Kumrular Caddesi ise boşboş kaldı. Opera Meydanı'nda bulunan Melike Hatun Cami avlusunda da sokağa çıkma kısıtlamasının tüm sessiz yansıması kameralara yansıdı.