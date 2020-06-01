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Başkent'te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında Ankara’da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında Ankara'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.


İçişleri Bakanlığınca, korona virüsle mücadele kapsamında Ankara'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'da trafik yoğunlaştı. Kızılay'da kısıtlamanın bitmesiyle trafik oluşurken, bazı vatandaşların yürüyüş için dışarı çıktığı görüldü.

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