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Başkent'te, Somalı madenciler anıldı

Soma’da 5 yıl önce hayatını kaybeden 301 madenci için Ankara’da anma etkinliği düzenlendi.

Soma'da 5 yıl önce hayatını kaybeden 301 madenci için Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.


Manisa'nın Soma ilçesindeki madem ocağında çıkan yangın sonucu 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Ankara Kızılay'da bulunan Madenci anıtının önünde yapılan açıklamada konuşan Disk Ankara bölge temsilcisi Tayfun Güngör, "Soma katliamını unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevi" diye konuştu.

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