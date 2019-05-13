Başkent'te, Somalı madenciler anıldı

Soma'da 5 yıl önce hayatını kaybeden 301 madenci için Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madem ocağında çıkan yangın sonucu 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Ankara Kızılay'da bulunan Madenci anıtının önünde yapılan açıklamada konuşan Disk Ankara bölge temsilcisi Tayfun Güngör, "Soma katliamını unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevi" diye konuştu.