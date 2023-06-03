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Başkent'te su basan dairenin eşyaları dışarı taştı

Başkent’te sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı.

Başkent'te sağanak yağmur yağışı sonrası apartman dairesinde biriken sular balkondan taştı.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.

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