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Başkent'te şüpheli paket alarmı

Ankara Adliyesi ek hizmet binası karşısında bulunan şüpheli paket, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Fünyeyle patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.


Olay, saat 12.30 sıralarında Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi'nde yer alan 2180. Cadde'de meydana geldi. Ankara Adliyesi ek hizmet binası karşısında bulunan bir anaokulunun dış duvarının dibinde bir kutunun olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Haber üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutunun etrafını emniyet şeridiyle çevirdi. Ekipler, caddeyi de araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Yapılan kontrolde paketin boş olduğu anlaşıldı.

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