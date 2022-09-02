Başkentte Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı için süreç başladı

EGO Genel Müdürlüğü, “SMART Ankara Projesi” çerçevesinde Ankara'da ilk defa Avrupa İklim ve Çevre Hedeflerine ulaşmak ve kent içi ulaşım problemlerini çözmek amacıyla hayata geçirilecek “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı” (SUMP) için çalışmalara başladı.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen SMART Ankara projesi çerçevesinde Ankara, ilk defa “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”na (SUMP) kavuşuyor. Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” (IPA) fonu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile yürütülecek olan çalışmalar 22 Ağustos tarihinde başladı.

Ön planda ortak akıl var

Projenin geliştirilme sürecinin her aşamasında hem sektör temsilcileri hem de vatandaşlar ile yakın temasta bulunulacak ve geri bildirim alınacak. Başlangıç tarihinden itibaren iki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında etkinlikler, hane halkı anketleri, toplantılar ve çalışma grupları yoluyla ortak akıl ilkesi ön planda tutulacak.

SUMP'ın, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Özkan, “Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonu ile yürütülen ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı' 22 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Bu proje iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki daha önce başlattığımız mal alımıydı. İkinci faz olan Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanması süreci ise başlamıştır. Ankara'da karbon salımının azaltılması, mikro mobilitenin yaygınlaştırılması, vatandaş katılımının ön plana alınması, bisiklet paylaşım sisteminin harekete geçirilmesi bu planlama çalışmalarının ana eksenini oluşturuyor. Projeyle beraber vatandaş katılımlı planlama çalışmaları yapılacak ve Ankara'nın çevreci, sürdürülebilir ulaşım olanaklarına kavuşması sağlanacak” dedi.

Tüm süreç simülasyon ortamında test edilecek

Kent içi ulaşım problemlerini çözmek ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen Avrupa İklim ve Çevre Hedeflerine ulaşmak amacıyla sürdürülebilir ulaşım modlarına geçiş sağlamaya yönelik hazırlanan SUMP, kentte yaşayan tüm paydaşların katılımı ve kurumlar arası iş birliği ile kentteki ulaşım çeşitliliğinin birbirine entegre edilmesi, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsıyor.

Ankara'nın hareketliliği için geliştirilen tüm senaryolar, gerçek veriye dayalı olarak hazırlanacak ve simülasyon ortamında test edilecek.