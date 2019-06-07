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Başkent'te tabela seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te tabela seferberliği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te tabela seferberliği başlattı.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü, Başkent'teki mahalle, bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor. Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında özel olarak görevlendirilen 7 ekip Ankara'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede yıpranan, aşınan tabela direklerini onararak, bakımlarını gerçekleştiriyor.



Vatandaş talepleri ile değişim


Eskiyen tabela direklerini boyayarak elden geçiren Numarataj ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlayan direk ve tabelaları ise yenileriyle değiştiriyor. 7 ekip özellikle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gün içinde 2 ekip tabela direği ve tabela montajı, 2 ekip Mavi Masadan gelen talepleri, 3 ekip de kapı numaralarının tespiti ve montajı işlemlerini yapıyor.



Başkent'te toplam 43 bin 280 mahalle, bulvar, cadde, sokak ve organize sanayii sitesi var


Hafta içi 08.00-17.00, Cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren ekipleri, günde ortalama 10-15 yeni tabela direği montajı gerçekleştiriyor. Numarataj Şube Müdürlüğü verilerine göre Başkent'te bin 421 Mahalle, 150 Bulvar, 10 bin 700 Cadde, 31 bin Sokak ve 9 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Numarataj Şubesi yetkilileri, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla bu sayının arttığına dikkat çekiyor.

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