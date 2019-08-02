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Başkent'te tabelasız mahalle kalmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in merkez ve çevre ilçelerindeki mahalle tabelalarını yeniliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in merkez ve çevre ilçelerindeki mahalle tabelalarını yeniliyor.


Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında paslanmış, kırılmış ya da yıpranmış tabelaları yenilerken, tabelası olmayan taşra ilçelerdeki mahallelerin giriş ve çıkışlarına da yeni tabela montajı yapıyor.


Bin adet tabela montajı


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Montajlı Trafik İşaret Levhası ve CTP Yol Kenar Dikmesi Alım İşi kapsamında Akyurt, Ayaş, Bala, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı ve Kalecik ilçelerinde bulunan mahalle giriş ve çıkışlarına toplamda bin adet meskun mahal levha montajı yaptı.


Başkent'in çevre ilçelerindeki 246 mahallede tabela montajı yapan ekipler, eskimiş tabelaları yenilemeye devam edecek.

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