Başkent'te tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Ankara'nın Sincan İlçesinde bir genç kızı takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahsa, genç kızın yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Sincan ilçesi istikametinde seyir halinde olan belediye otobüsü içerisinde bulunan genç kızı takip eden Mustafa F., Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inen genç kızı iddiaya göre taciz etti. Tacize uğrayan genç kız, olayın etkisiyle imdat çığlığı atarak yardım istedi. Genç kızın yardımına koşan vatandaşlar, tacizci olduğu iddia edilen Mustafa F.'ye meydan dayağı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Dayak yiyen Mustafa F., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Genç kız, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Mustafa F.'den şikayetçi olurken dayak yiyen şahıs da vatandaşlardan şikayetçi oldu.

Sincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Plevne karakoluna götürülen genç kız ifadesinde, çevredeki vatandaşlar ve Sincan emniyetine bağlı polis ekipleri gelmeseydi durumunun çok kötü olacağını belirtti. Polis, Mustafa F.'yi hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Sincan Emniyet Müdürlüğüne götürdü.