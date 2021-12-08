Başkent'te Tanzanya rüzgarı esti

Ankara'da düzenlenen Tanzanya Tanıtım Günü'nde yerel müzik aletleri eşliğindeki dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da bir otelde Tanzanya Tanıtım Günü düzenledi. Etkinlikte ülkeye ait geleneksel kıyafetler ve yiyecekler tanıtılırken, yerel müzik aletleri eşliğinde dans gösterileri sunuldu. Etkinliğe katılan Tanzanyalı Hamisi Iddi Hamisi, 8 senedir Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, “Türkiye hakkında yalnızca olumlu şeyler düşünüyorum. Sadece güzel anılardan bahsedebilirim. Önceden Türkiye'nin kültürünü çok merak ediyordum. Burada uzun süre yaşayınca bu kültürün içinde kendimi hissettim. Türkiye'de kültür nasıl, Türkler yabancılardan nefret ediyor mu gibi soruları soruyordum gelmeden önce. Burada bulunduğum sürece Türklerin çok misafirperver olduklarını anladım. Türklerin evlerine davet edildiğim için Türk kültürünü tamamen içinden öğrenmiş oldum. Yemekler, eve nasıl girilir, saygı konusu gibi” diye konuştu.

Şu anda Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğunu vurgulayan Hamisi, “Türkiye'de 2018 yılında yeni büyükelçilik açıldı. Tanzanya'daki Türkiye Büyükelçiliği uzun zamandır orada. Şu anda bu iki ülkenin büyükelçileri gerçekten faydalı ve önemli adımlar atıyorlar” dedi.