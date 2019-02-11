Başkent'te tanzim satış noktalarına yoğun ilgi

Bugünden itibaren "halk sebze" tanzim satış noktalarında sebze meyve satışları başladı. Hizmetten memnun olan vatandaşlar market ve pazarcılara seslenerek, "Onlara bir ders vermemiz lazım. Demek ki 3 liraya da satılsa kar ediliyormuş, 10 liraya da" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Vatandaşımıza sağlıklı ucuz ürün vermeye çalışacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararlığı hızlı bir şekilde sahaya yansıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan "halk sebze" tanzim satış noktalarında bugünden itibaren ürünler satılmaya başladı. Başkentte kurulan tanzim satış noktalarında, özellikle domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan ve patates gibi pahalı ürünler yer alıyor. Soğan 2 TL, biber 6 TL, domates 3 TL, patlıcan 4,5 TL, salatalık 4 TL ve patates 2 TL'den satışa sunuldu.

"Reis darbeyi vurdu"

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mobil otobüslerle hizmet verilen satış noktalarında gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Alışverişini tamamlayan Mustafa Soyalp fiyatların uygun olduğunu görünce market ve pazarda bu kadar yüksek olmasına sinirlenerek, "Bak, soğan 2 lira, patates 2 lira. Ben domatesi dün 5 liraya aldım, burada 3 lira. Reis ile uğraşmasınlar, reis şimdi darbeyi vurdu ve arkası da gelecek" şeklinde konuştu.

"Demek ki 3 liraya da satılsa kar ediliyormuş"

Bir diğer vatandaş Orhan Köse ise marketlerde fiyatların yüksek olduğunu ifade ederek, "Onlara bir ders vermemiz lazım. Demek ki 3 liraya da satılsa kar ediliyormuş, 10 liraya da. Sırf hükümeti düşürmek için, Tayyip Erdoğan'a karşı gelmek için yaptılar ama biz bu oyunu yemeyiz" mesajını verdi.

Köse, merkez noktalarda kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek daha da çoğalmasını temenni ettiklerini söyledi.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Sıhhıye, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.