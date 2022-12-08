Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beypazarı ilçesinde ikamet eden K.D.'nin tarihi alanlarda izinsiz kazı yaptığı ve bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 229 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Ele geçen eserlere el konulurken, K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.