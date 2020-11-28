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Başkent'te tarihi eser operasyonu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki inşaat halinde bulunan bir binaya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan bir operasyonda 210 adet cinsel figürlü sikke ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki inşaat halinde bulunan bir binaya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan bir operasyonda 210 adet cinsel figürlü sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından D.A., S.S ve M.D. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri harekete geçti. İnşaat halindeki bir binada yapılan arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, 210 adet cinsel figürlü sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan D.A., S.S ve M.D. isimli şüpheliler ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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