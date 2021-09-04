Başkent'te taşıyıcı kolonlarında çatlak oluşan bina tamamen boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binada meydana gelen çatlaklar ve kopmalar sebebiyle apartman sakinlerinin tamamı tahliye edildi.

Sincan'ın Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Emek sitesi B blokta dün akşam saatlerinde oluşan çatlaklar üzerine bina sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen ekiplerin tüm daireleri boşaltması üzerine vatandaşlar şefkat evlerine yerleştirildi.

Bina sakinleri akşam saatlerinde gerçekleşen olay sonrası tahliye edilirken, belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından binanın betonundan örnekler alınıp, daha sonra bu örnekleri inceleyip bir rapor hazırlayacakları öğrenildi.

“Ne karar verirlerse ona göre hareket edeceğiz”

Emek Sitesi'nin yöneticisi Ali Altıntaş ise olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından inceleme çalışmalarının sürdüğü söyleyerek, “Akşam 6 buçuk 7'ye geliyordu, haber geldi kolon patladı diye. Geldim baktım içerde gerçekten bir patlak var sıva dökülmüş yere. 153'ü aramaya karar verdik ama bizden önce ev sahibi kendi aramış. Arkadaşlar da sağ olsun, duyan birbirine haber verdi. Geldiler bütün devlet kurumu buraya. Sıkıntımız olmadı, yarısını sığınma evine götürdüler kalanları da akrabalarına gittiler. Açıkta kalanımız olmadı. Şurayı akşam itfaiye yıktı, şuanda test alıyorlar. Ne karar verirlerse ona göre hareket edeceğiz. Akşam 7 buçukta binanın tamamının boşaltılması itfaiye tarafından söylendi. Anında herkesi 15 dakika içerisinde tahliye ettiler, millet sağa sola yerleştirdiler” ifadelerini kullandı.