Başkent'te tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde karla mücadelesini koordineli olarak yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaya ve sürücüler için tehlike oluşturun buz sarkıtlarını da titizlikle temizliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle köprü altları ve tünellerde kar sularının donmasıyla oluşan buz sarkıtlarını temizleyerek can güvenliğini sağlıyor. Başkent 153'e gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, iş güvenliği önlemlerini alarak buz kırma ve temizleme işlemlerini 12 araç ve 24 personelle sürdürüyor.