Başkentte tekne hırsızları kaçamadı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tekne hırsızlarına yönelik jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçesinde 29 Eylül 2022 tarihinde 350.000 TL değerinde bir şahsa ait tekne kim olduğu belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından 20 ayrı noktada bulunan 36 saatlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucu tekneyi olay yerinden çekiciye yükleyerek götüren araç tespit edildi. Araç hareketliliği tespit edilerek hırsızlığa yardım eden şahıs bulundu.

Yapılan teknik incelemeler neticesinde araçla irtibatlı olduğu ve hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamaları ve teknik inceleme sonucu tekneyi sakladığı yer tespit edildi.

Çankırı Tekne Koyunbaba Barajı yakınlarından getirilerek sahibine teslim edildi.

Hırsızlık yaptığı tespit edilen E.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.