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Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

Başkentli vatandaşlara alternatif ulaşım imkanı sağlayan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3.

ve 4. istasyonları arasında daha önceden planlanmış ağır bakım çalışmaları nedeniyle, yaklaşık bir ay hizmet verilemeyecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattını kullanan vatandaşları 8 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle uyardı.



Teleferik hattı, 1. ve 3. istasyonlar arasında çalışacak


Vatandaşların can ve mal güvenliğinin devamlılığını sağlamak için bakım çalışmaları yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Yenimahalle-Şentepe hattının 3. ve 4. istasyonları arasında ağır bakım çalışması gerçekleştirecek. Bakım çalışması süresince teleferik hattı 1. ve 3. istasyonlardan sağlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolcuların güvenli ve konforlu bir ortamda seyahat edebilmeleri için bakım süresince ulaşımı EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.

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