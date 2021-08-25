İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 4 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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