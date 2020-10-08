Başkent'te tır dehşeti

Başkent'te park halindeki bir tır freni boşalınca yokuş aşağı 3 araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalanı Yolu Pursaklar mevkiinde meydana gelen kazada, park halinde ki tırın freni boşaldı. Geri geri Saray istikametine kontrolsüz bir şekilde giden tır birisi kamyon 3 araca çarptı. Tır ters şeride geçerek durdu. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken tırın çarptı araçlarda maddi hasar meydana geldi.