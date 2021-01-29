İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te tır devrildi, 1 kişi yaralandı

ANKARA (İHA) – Ankara’da Güney Çevre Yolu’nda bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da Güney Çevre Yolu'nda bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Güney Çevre Yolu, Eskişehir - İncek yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Y.A'nın kontrolündeki granür yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza sonucunda tır sürücüsü Y.A hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre Güney Çevre Yolu'nda trafik kontrollü bir şekilde verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.