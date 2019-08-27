Başkentte tır yangını

Yanan tır köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Mudurnu D-140 Kara yolu üzerinde Nallıhan ilçesine bağlı Bekdemirler mevkisinde seyir halindeki tırın lastiği patladı. Patlamayla beraber tır belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Alev alan tırı gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiyeyi bekleyemeyen vatandaşlar alevler yayılmadan yardımlaşarak tırdaki yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.