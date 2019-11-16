Başkent'te tiyatro dolu günler başlıyor

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 22 Kasım'da başlıyor. Çankaya Belediyesi; Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi'nde 24 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında festival kapsamındaki 10 oyun ile tiyatro severlere ev sahipliği yapacak.

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, Büyükşehir ve Yenimahalle belediyeleriyle birlikte destek verdikleri 24. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

22 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festivale Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi ev sahipliği yapacak.

Ankara Tiyatro Festivali bu yıl Çehov'dan Seçmeler, Göç'erken, Krem Karamel, Guguk Kuşu, Kadın, Fosforlu Cevriye gibi 28 tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturacak. Gösteri ve söyleşilerin de yer alacağı festivalin programı ve ayrıntılı bilgi www.ankaratiyatrofestivali.org adresinden öğrenilebilir.