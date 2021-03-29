Başkentte tiyatroya destek

Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan “Kale'nin Altın Çocukları” projesi kapsamında Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Shakespeare'in "Hamlet" oyunu sergilendi.

‘Kale'nin Altın Çocukları', Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğu oyuncularıyla Shakespeare'in yazdığı Hamlet'te oynadı. Oyun, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sergilendi. Altın çocukların heyecanına Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve Altındağ Belediye Meclis Üyeleri de çocukları izleyenler arasındaydı.

Çocukları tebrik eden Başkan Asım Balcı, "Kalenin Altın Çocukları, bizim göreve başlar başlamaz üzerinde durduğumuz bir çalışmaydı. Bu proje sayesinde bölgede yaşayan çocuklar aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerine oldukça katkı sağladı. En son oynadıkları Hamlet oyunu da bunun meyvesi oldu. Açıkçası izlerken çok gururlandık. İnşallah çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kale'nin Altın Çocukları projesinde yer alan ve Hamlet oyununda sahnede büyük başarı sergileyen Samet Çiçek (17) duygularını aktarırken şunları kaydetti:

"Doğma büyüme Kale'deyiz. Burada doğdum. Kale'de yaşamaktan mutluyuz. Altındağ Belediyesi'nin kurslarına katıldım. Okulda derslerimize çok yardımcı oldu. Sanatsal faaliyetlere katılmamızı da sağladı. Yeni bir bakış açısı kazandık. Tiyatro sahnesinde olmak mutluluğumuzu arttırıyor. Yeni insanlarla tanışıp onlarla güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Daha önce de 75. Yıl Tiyatro Salonu'nda Pinokyo oyununda hayvan terbiyecisi rolünü oynamıştım. Artık sahneye alıştım, mutluyum. İleride avukat olmayı hedefliyorum, tabi bir yandan da sanat çalışmalarına devam etmek istiyorum."