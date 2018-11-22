Başkent'te ‘tombala' operasyonu: 85 gözaltı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde polisini kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlediği operasyonda 9'u çalışan 85 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan bir şahsın kaçmaya çalıştığını fark etti. Şahsın peşine düşen ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın elindeki kutuda tombala makinesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis, iş yerinin etrafında güvenlik önlemi alarak içeri girdi. Düzenlenen operasyonda çalışanlar H.Ç., A.Ç., Y.P., E. C., S. Ç., F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ve H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.