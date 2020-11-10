Başkent'te toplu taşıma araçlarına şeffaf panel uygulaması

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "Taşıma araçlarından da talepte bulunan 125 araca şeffaf kabin yapımına başlandı, en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi. Kent genelinde bugüne kadar çok sayıda taksi, dolmuş, özel servis aracı ile EGO ve Özel Halk Otobüslerine takılan şeffaf kabin ücretsiz monte edilerek virüse karşı önlemler alındı. EGO Genel Müdürlüğü son olarak gelen talep doğrultusunda 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı işlemini başlattı. Kent genelinde bugüne kadar çok sayıda taksi, dolmuş, özel servis aracı ile EGO ve Özel Halk Otobüslerine takılan şeffaf kabin ücretsiz monte edildi. EGO Genel Müdürlüğü son olarak gelen talep doğrultusunda 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı işlemini başlattı.

Günde ortalama 50 otobüse uygulanacak olan şeffaf kabin uygulaması sayesinde hem vatandaşların hem de sürücülerin güvenli ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şunları söyledi:

“EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamamız oldu. İlk önce dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları otobüslere yapıştırdık ve şeffaf kabin uygulamasına da devam ediyoruz. Ağustos ayında çıkan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden özel toplu taşıma araçlarından da talepte bulunan 125 araca şeffaf kabin yapımına başlandı, en kısa sürede tamamlanacak.”