İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te toplu ulaşıma kadın eli değecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşıma araçlarında 10 kadın otobüs şoförü istihdam etmek üzere sınav açtı.


İstihdam için EGO'ya başvuran 10 Başkentli kadın sürücü adayı, sözlü ve uygulamalı sınavda ter döktü. Önce sözlü sınava alınan adaylar, ardından EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu. EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kadın sürücü adaylarına seslenerek, şöyle konuştu:


“Ankara'nın caddelerine bayan zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO'ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz. Buradaki heyecanınızı paylaştığımız için ayrıca çok mutluyuz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.