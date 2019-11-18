Başkent'te toplu ulaşıma kadın eli değecek

İstihdam için EGO'ya başvuran 10 Başkentli kadın sürücü adayı, sözlü ve uygulamalı sınavda ter döktü. Önce sözlü sınava alınan adaylar, ardından EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu. EGO Komisyon yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kadın sürücü adaylarına seslenerek, şöyle konuştu:

“Ankara'nın caddelerine bayan zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO'ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz. Buradaki heyecanınızı paylaştığımız için ayrıca çok mutluyuz.”